Berlin (AFP) Die SPD hat von der sächsischen CDU eine klare Distanzierung von einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD gefordert. "Von einer demokratischen Partei erwarte ich, dass sie sich deutlich von Rechtextremen und Demokratiefeinden abgrenzt", erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag in Berlin. Er forderte von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel ein "Machtwort". "So etwas einfach laufen zu lassen, ist inakzeptabel."

