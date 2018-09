Hagen (AFP) Eine in sogenannten Clanstrukturen operierende Bande soll durch Steuerbetrug in Spielhallen in Nordrhein-Westfalen einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mitteilten, durchsuchten hunderte Polizisten und mehr als 70 Steuerfahnder am Donnerstag deshalb über 40 Anschriften in diversen Städten. Dabei wurden drei Hauptverdächtige verhaftet und Vermögenswerte in Millionenhöhe beschlagnahmt, darunter Luxussportwagen bekannter Marken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.