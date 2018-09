New York (AFP) Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hat am Donnerstag Zusagen von Geberländern in Höhe von 118 Millionen Dollar (101 Millionen Euro) erhalten. Den größten Beitrag leisten Kuwait, die EU sowie Deutschland, Irland und Norwegen, wie UNRWA-Chef Pierre Kraehenbuehl am Donnerstag am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sagte.

