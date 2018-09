Frankfurt/Main (AFP) Am Frankfurter Flughafen hat sich am Donnerstag unbeabsichtigt ein Schuss aus der Maschinenpistole eines Bundespolizisten gelöst. Das Projektil sei direkt vor dem Beamten in den Boden eingeschlagen, teilte die Bundespolizei mit. Niemand sei verletzt worden. Eine Passagierin habe danach über Ohrenschmerzen geklagt, ihre Reise aber fortgesetzt. Warum sich der Schuss löste, wird nun untersucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.