Regensburg (AFP) Eineinhalb Monate nach dem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr auf den Beifahrer eines Autos in Bayern hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Gegen den zu einer elfköpfigen Jagdgesellschaft gehörenden Mann richte sich nun das eingeleitete Verfahren wegen des Verdachts einer fahrlässigen Tötung und möglicher Verstöße nach dem Jagdrecht, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag in Regensburg mit. Eine Festnahme des Manns sei nicht vorgesehen.

