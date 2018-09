Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag auch die Ryanair-Flugbegleiter in Deutschland zum Streik aufgerufen. Damit beteilige sich das deutsche Kabinenpersonal an den "europaweiten Aktionen", teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Donnerstag mit. Der Streik werde mit Beginn der Frühschicht starten und einen ganzen Tag dauern, erklärte Verdi. Grund dafür sei, dass der irische Billigflieger "auch nach vier Verhandlungsrunden kein zufriedenstellendes Angebot" vorgelegt habe.

