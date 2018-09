Kassel (AFP) Wolgadeutsche, die nach dem Krieg zwangsweise in der Nähe eines sowjetischen Atomwaffentestgeländes leben mussten, haben Anspruch auf Versorgungsleistungen für strahlenbedingte Gesundheitsschäden. Das entschied am Donnerstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. (Az: B 9 V 2/17 R)

