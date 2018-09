Fulda (AFP) Ein vierjähriges Kind hat vermutlich aus Versehen einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Fulda ausgelöst, weil es eine Kerze in einer Wohnung anzündete. Bei dem Feuer am Mittwochnachmittag wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sachschaden belief sich nach ersten ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro.

