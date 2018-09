Berlin (AFP) Das Programm der "Willkommenslotsen" zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen wird fortgesetzt. Die Verlängerung sei für das Kalenderjahr 2019 gesichert, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Seit dem Start des Programms im Frühjahr 2016 seien etwa 16.500 Flüchtlinge "in Ausbildung, Arbeit, Praktikum, Hospitation oder Einstiegsqualifizierung" vermittelt worden. Derzeit seien bundesweit 178 "Willkommenslotsen" an Kammern und weiteren Organisationen der Wirtschaft im Einsatz.

