München (AFP) Geduldsprobe für Autofahrer: Die Zahl der Autobahnbaustellen hat mit 538 einen Höchststand in diesem Jahr erreicht. Das sind knapp 15 Prozent mehr als im September 2017, wie der ADAC am Donnerstag in München mitteilte. Damals waren es zum gleichen Zeitpunkt 469 Baustellen.

