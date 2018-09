Berlin (AFP) Durch brennende Kinderwagen in den Treppenhäusern zweier Berliner Wohnhäuser sind in der Nacht zum Freitag 17 Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Die Bränden brachen kurz nacheinander in zwei nur wenige hundert Meter voneinander entfernten Gebäuden im Stadtteil Moabit aus.

