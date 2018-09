Cottbus (AFP) Weil er verbotenerweise Abfall auf seinem Grundstück verbrannte, ist die freiwillige Feuerwehr am Donnerstagabend im brandenburgischen Doberlug-Kirchhain zu einem 73-Jährigen ausgerückt. Der Mann wollte allerdings nicht, dass das Feuer gelöscht wird, wie die Polizei in Cottbus am Freitag mitteilte. Kurzerhand drohte er daher den Einsatzkräften mit einer Mistgabel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.