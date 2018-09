Berlin (AFP) Die AfD will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verbieten lassen, sie als staatsfeindlich darzustellen. Die Partei beantragte beim Bundesverfassungsgericht, Seehofer einer Wiederholung solcher Äußerungen zu verbieten, wie die AfD am Freitag mitteilte. Dem Antrag zufolge hatte Seehofer in einem Interview unter anderem gesagt, die AfD sei "staatszersetzend".

