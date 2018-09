Berlin (AFP) Der Ferienwohnungsvermittler Wimdu, Konkurrent von Airbnb aus den USA, gibt auf. Die 2011 gegründete Firma teilte am Donnerstag mit, sie beende ihre Geschäfte. Betroffen seien hundert Mitarbeiter im Büro in Berlin und beim Kundendienst in Lissabon.

