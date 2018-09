Dresden (AFP) Anwohnern im sächsischen Großenhain ist ein kleines Känguru zugelaufen. Sie riefen am Donnerstagabend die Polizei und erklärten, ein Känguru an ihrem Grundstück entdeckt zu haben, wie die Polizei Dresden am Freitag mitteilte. Als die Beamten eintrafen, hatten die Anwohner das Tier bereits in einen Raum gesperrt.

