Aalen (AFP) Ein 61 Jahre alter Bergsteiger ist bei einer Tour in Baden-Württemberg in den Tod gestürzt. Der Mann stürzte am Donnerstagnachmittag am Sofienfelsen am Rosenstein im Ostalbkreis ab und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei in Aalen am Freitag mitteilte. Demnach stürzte er beim Abseilen aus etwa 15 Metern Höhe ab.

