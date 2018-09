Berlin (AFP) Trotz eines kritischen Gutachtens von Wissenschaftlern sieht die Bundesregierung keinen Grund, etwas am Ehegattensplitting im Steuerrecht zu ändern. Es gebe keine Pläne, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Freitag in Berlin. "Basis unserer Arbeit ist zunächst, was im Koalitionsvertrag steht", und dort seien keine Änderungen beim Ehegattensplitting vorgesehen.

