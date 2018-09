Berlin (dpa) - Rapper Bushido ist sein 2011 verliehener Integrations-Bambi nach eigenen Worten nicht wichtig. «Es ist mir egal, wenn manche meinen, ich sei ein Spießer und andere behaupten, ich gehöre der Mafia an. Und den Integrations-Bambi würde ich auch nicht so hoch hängen», sagte er in einem Interview der «Welt». Gefragt, welchen Wert sein Bambi für ihn habe, antwortete er: «Keinen.» Auf die Frage, ob er ein Patriot sei, sagte Bushido: «Ja. Ich feiere Deutschland.»

