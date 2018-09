Berlin (AFP) Das Bundeskabinett reist in der kommenden Woche zu den siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen nach Jerusalem. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vertreter aller Ministerien brechen am Mittwoch nach den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit nach Israel auf, wie Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin mitteilte. Teil der Delegation ist auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.