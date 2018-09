Riad (AFP) Drei wegen "Terrorismus" gesuchte Saudi-Araber sind bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften getötet worden. Bei der Razzia eines "Verstecks" in der mehrheitlich von Schiiten bewohnten Region Katif seien zudem drei Sicherheitsbeamte leicht verletzt worden, berichteten die amtlichen saudiarabischen Medien am Donnerstag mit Verweis auf einen Sprecher der Sicherheitskräfte. Die Männer seien wegen "Terrorvorfällen in Katif" gesucht worden, wurde der Sprecher zitiert.

