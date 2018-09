Straubing (AFP) In Niederbayern ist ein Fahrradfahrer von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 64 Jahre alte Mann wollte am Donnerstag auf einem leicht abschüssigen Feldweg einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren und übersah dabei den Zug der Waldbahn, wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Donnerstagabend mitteilte.

