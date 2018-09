Heilbronn (AFP) Wegen sexuellen Missbrauchs und Herstellung von Kinderpornografie ist ein ehemaliger Leiter eines evangelischen Kindergartens in Heilbronn zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Heilbronner Landgericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der 31-Jährige zwischen 2012 und 2018 einen Jungen im Grundschulalter in mindestens 17 Fällen missbraucht und seine Taten auch gefilmt hatte. Er galt als Vertrauter und Freund der Familie des Jungen.

