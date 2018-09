Berlin (dpa) - Der in der Türkei wegen Spionage und Verrats verurteilte Journalist Can Dündar verzichtet auf eine Teilnahme an der Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. «Ich habe entschieden nicht daran teilzunehmen», sagte Dündar, der seit zwei Jahren in deutschem Exil lebt, auf seinem eigenen Medienportal. Zuvor hatte die Türkei gedroht, die Pressekonferenz abzusagen, falls Dündar teilnehme.

