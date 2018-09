Bremen (AFP) Mit einem echt aussehenden Softair-Sturmgewehr hantierende junge Männer haben in Bremen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie hätten am Donnerstagabend von einem Balkon aus auf Passanten und Autos geschossen, teilte die Polizei am Freitag in der Hansestadt mit. Nach dem Eingang entsprechender Notrufe umstellte ein Großaufgebot von Polizisten das Haus und verschaffte sich Zugang zur Wohnung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.