Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein Gipfeltreffen mit den Präsidenten Frankreichs, Russlands und der Türkei zum Syrien-Konflikt in Aussicht gestellt. "Wir sind dafür, dass es ein Vierertreffen geben wird", sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Berlin. Demnach soll der Gipfel noch im Oktober stattfinden.

