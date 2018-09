Zwickau (AFP) Das Amtsgericht Zwickau hat Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Mann erlassen, der einen Brandsatz auf das Geländes eines Asylbewerberheim in der sächsischen Stadt geworfen haben soll. Bereits am kommenden Donnerstag soll er in einem beschleunigten Verfahren vor Gericht gestellt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Zwickau am Freitag mitteilten.

