Frankfurt/Main (AFP) Nach mehreren Jahren Bauzeit ist am Freitag in Frankfurt am Main die teilweise originalgetreu rekonstruierte sogenannte neue Altstadt offiziell eröffnet worden. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) durchschnitt bei einer Zeremonie ein rotes Band. Die sogenannte neue Altstadt umfasst zwei Straßenzüge mit Häusern, die im Zweiten Weltkrieg zerstört und nun teilweise gemäß historischer Vorbilder nachgebaut oder rekonstruiert wurden.

