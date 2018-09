New York (AFP) Der inhaftierte Investigativ-Journalist Jovo Martinovic aus Montenegro ist mit dem diesjährigen Peter-Mackler-Preis ausgezeichnet worden. Den Preisgebern zufolge trugen Martinovics Recherchen nach dem Kosovo-Krieg maßgeblich zur Enthüllung von Kriegsverbrechen und Drogenhandel in den Balkanstaaten bei. Martinovic konnte wegen seiner Inhaftierung in seinem Heimatland nicht zur der Preisverleihung am Donnerstag (Ortszeit) in New York anreisen.

