Mainz (AFP) Nach der Regierungskrise um den Fall Maaßen haben die Parteien der großen Koalition deutlich an Zuspruch eingebüßt. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" verliert die CDU/CSU zwei Punkte und kommt auf 28 Prozent Zustimmung. Die SPD verliert drei Punkte und erreicht damit in der Sonntagsfrage nur noch 17 Prozent - gleichauf mit den Grünen, die weiter im Aufwind sind.

