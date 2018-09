Leipzig (AFP) Im Zusammenhang mit der Verwandtenaffäre des bayerischen Landtags hat das Bundesverwaltungsgericht den Auskunftsanspruch der Presse gestärkt. Das Gericht entschied in einem am Freitag veröffentlichten Urteil, dass der Landtag einem Journalisten Auskunft über das von einem Abgeordneten an seine Ehefrau als Beschäftigte im häuslichen Abgeordnetenbüro gezahlte Gehalt geben muss. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte einen solchen Auskunftsanspruch zuvor noch verneint. (Az. BVerwG 7 C 5.17)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.