Berlin (AFP) Deutschland und sechs weitere Staaten haben die rasche Einberufung eines Verfassungsausschusses für Syrien angemahnt. Die Vereinten Nationen und das Büro des UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, sollten "so schnell wie möglich einen glaubwürdigen, alle Seiten einbeziehenden" Verfassungskonvent organisieren, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister, an der sich auch Ägypten, Frankreich, Jordanien, Saudi-Arabien, Großbritannien und die USA beteiligten.

