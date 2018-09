Bielefeld (AFP) Fast eine Woche nach Schüssen auf zwei Türsteher einer Diskothek im nordrhein-westfälischen Minden haben Ermittler drei Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 26 und 38 Jahren seien am Freitagmorgen bei Razzien mit Spezialkräften in Bad Oeynhausen gefasst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Minden und Bielefeld mit. Bei der Tat waren die Türsteher verletzt worden.

