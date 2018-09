Berlin (AFP) Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu aufgefordert, bei ihren Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Pressefreiheit in der Türkei zu dringen. Sie müssten bei dem Staatsbesuch Erdogans "die prekären Arbeitsbedingungen für Medien in der Türkei mit Nachdruck anprangern", sagte ROG-Chef Christian Mihr bei einer Kundgebung für in der Türkei inhaftierte Journalisten am Freitag in Berlin.

