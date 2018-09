Dublin (AFP) Der irische Billigflieger Ryanair hat betont, dass trotz der Streiks in sechs Ländern am Freitag die überwiegende Zahl der Flüge planmäßig erfolgt sei. Am Freitagmorgen hätten die 400 ersten Flüge alle pünktlich abgehoben, erklärte Ryanair in Dublin. Mehr als 2150 Flüge und damit 90 Prozent seien "wie gewohnt durchgeführt" worden. Ryanair strich nach eigenen Angaben insgesamt 250 Flüge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.