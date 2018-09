Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat ein staatliches Förderprogramm für Hardware-Nachrüstungen bei Nutzfahrzeugen angekündigt. "In den zehn Stickoxid-Problem-Städten werden wir die Umrüstung von rund 30.000 Handwerker- und Lieferfahrzeugen fördern. Wir werden das Programm schnell an den Start bringen", sagte Scheuer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND; Samstagsausgaben). "Durch Umschichtung in unserem Fonds Saubere Luft wird die Bundesregierung die notwendige finanzielle Flexibilität schaffen."

