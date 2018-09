Köln (AFP) Die für Samstag geplante Einweihung der Ditib-Zentralmoschee in Köln durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird in einem wesentlich kleineren Rahmen stattfinden als zunächst vorgesehen. Wegen Sicherheitsbedenken sagte die Stadt Köln am Freitagabend eine Außenveranstaltung mit bis zu 25.000 erwarteten Besucher an der Moschee ab. Diese Veranstaltung könne "nicht genehmigt werden", sagte die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker in Köln.

