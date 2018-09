New York (AFP) Wegen der Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen den Gründer und Chef des Elektroautoherstellers Tesla ist der Aktienkurs des Unternehmens am Freitag abgestürzt. An der Börse in New York gab der Tesla-Kurs zu Handelsbeginn um mehr als elf Prozent nach und notierte bei 272,64 Dollar (rund 235 Euro). Die SEC hatte am Donnerstag Tesla-Chef Elon Musk wegen seines Tweets über einen möglichen Rückzug von der Börse verklagt.

