Jakarta (AFP) Nach einem schweren Erdbeben vor der Küste Indonesiens haben die Behörden eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Infolge des Bebens der Stärke 7,5 sei an der Westküste der Insel Sulawesi und an der Ostkünste des indonesischen Teils von Borneo eine Flutwelle zu befürchten, erklärte die indonesische Katastrophenschutzbehörde am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.