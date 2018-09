Istanbul (AFP) Eine türkische Gewerkschaft hat am Freitag zur Freilassung von 24 Arbeitern aufgerufen, die nach Protesten gegen die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle des neuen Istanbuler Flughafens in Haft sind. "Die Flughafenarbeiter wurden festgenommen, allein weil sie ihre Rechte verteidigt haben", sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft Dev Yapi-Is, Nihat Demir, der Nachrichtenagentur AFP bei einer Kundgebung für die Freilassung der Arbeiter in Istanbul.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.