Berlin (AFP) Der türkische Journalist Can Dündar will nicht an der Pressekonferenz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitagmittag in Berlin teilnehmen. Da Erdogan womöglich die Pressekonferenz boykottieren werde, wenn er komme, habe er sich entschieden, nicht teilzunehmen, teilte der frühere Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" im Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Seine Fragen würden stattdessen von einem deutschen Journalisten gestellt werden.

