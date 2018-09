Tokio (dpa) - Erneut steuert ein starker Taifun auf Japan zu. Der Wirbelsturm «Trami», der sich über dem Pazifik dem Süden des Inselreichs nähert, werde am Wochenende möglicherweise auf Land treffen, warnte die nationale Wetterbehörde. Die Inseln Okinawa und Amami bekamen bereits die Ausläufer des Taifuns zu spüren. Dem südlichen Inselparadies drohten am Samstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 252 Kilometer in der Stunde und bis zu zwölf Meter hohe Wellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.