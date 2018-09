Würzburg (AFP) Bei einem Brand in der Würzburger Justizvollzugsanstalt sind in der Nacht zum Freitag zehn Menschen verletzt worden. Ein 70 Jahre alter Gefangener habe schwere Brandverletzungen erlitten, die neun anderen Menschen seien durch Rauchgase leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Brand brach demnach aus zunächst ungeklärter Ursache in der Zelle des 70-Jährigen aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.