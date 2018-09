Ladenburg (dpa) - Ein Auto mit zwei Insassen ist am Abend von einer Fähre in den Neckar gestürzt und versunken. Zahlreiche Rettungskräfte suchten nach dem Wagen und dem älteren Ehepaar, das darin saß, wie ein Sprecher der Polizei in Göppingen mitteilte. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mannheim und Heidelberg in Neckarhausen auf der Fähre nach Ladenburg.

