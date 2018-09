Göppingen (AFP) Bei einem Unglück auf dem Neckar sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Göppingen durchbrach ein Auto am Samstagabend nahe Edingen-Neckarhausen die Schranke einer Fähre und stürzte vom Schiff in den Fluss. Der Wagen sei sehr schnell versunken und in rund zwei Metern Tiefe auf dem Dach zu liegen gekommen.

