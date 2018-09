Palu (AFP) Bei einem Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Ein AFP-Fotograf sah am Samstag in der Provinzhauptstadt Palu zahlreiche Leichen. Die Flutwelle war am Freitag von einem schweren Erdbeben ausgelöst worden.

