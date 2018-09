Ravensburg (dpa) - Nach der Messerattacke in der Ravensburger Innenstadt kommt der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Einrichtung. Anstelle eines Haftbefehls wurde ein sogenannter Unterbringungsbefehl erlassen. Die Polizei teilte mit, der afghanische Asylbewerber leide nach der Einschätzung eines Gutachters an einer tiefgreifenden psychiatrischen Erkrankung. Er sei deshalb bereits mehrfach in stationärer Therapie gewesen. Zudem ist der Beschuldigte nach aktuellen Erkenntnissen 21 Jahre alt. Der Mann hatte gestern auf drei Menschen eingestochen und diese schwer verletzt.

