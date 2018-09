London (AFP) Eine Sicherheitslücke bei einer Handy-App hat dazu geführt, dass die persönlichen Daten von Ministern und Abgeordneten der konservativen britischen Tory-Partei am Samstag vorübergehend für Jedermann zugänglich waren. Laut britischen Medienberichten erhielten mehrere Minister Anrufe von Unbekannten, nachdem die Panne einen Tag vor dem Tory-Parteitag in Birmingham bekannt wurde. Ein Parteisprecher betonte am Abend, das Problem sei behoben, die Daten seien wieder sicher.

