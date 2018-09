Griesheim (AFP) In Hessen ist ein reumütiger Tankstellendieb nach einem nächtlichen Überfall zum Tatort zurückgekehrt und hat seine Beute zurückgebracht. Wie die Polizei im südhessischen Griesheim in der Nacht zum Samstag mitteilte, erbeutete der Mann am späten Freitagabend zunächst mehrere hundert Euro und flüchtete zu Fuß.

