New York (AFP) Die USA haben ihr Konsulat in der irakischen Stadt Basra aus Sicherheitsgründen geschlossen. Außenminister Mike Pompeo wies die Mitarbeiter am Freitag an, Basra zu verlassen. Nur eine Notbesetzung sollte in dem Konsulat zurückbleiben. Pompeo machte "indirekten Beschuss" des Konsulats für die Entscheidung verantwortlich. Mit diesem Begriff ist üblicherweise Raketen- oder Artilleriebeschuss gemeint.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.