Berlin (AFP) Die Zahl der Menschen, die über die Türkei in die Europäische Union gelangen, ist laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" in diesem Jahr wieder stark gestiegen. Zwischen Januar und Mitte September seien 38.687 Migranten über die Türkei in die EU gelangt, 43 Prozent mehr als im Vorjahr, berichtete die "WamS" unter Berufung auf einen internen Bericht der EU-Kommission.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.